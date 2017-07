Terrorprozess: Angeklagter berichtet von IS-Tötungsaktionen

12.07.2017 Düsseldorf. Im Terrorprozess um einen geplanten Anschlag in Düsseldorf hat der geständige Hauptangeklagte von Tötungsaktionen des Islamischen Staats in Syrien berichtet. Er habe noch der Al-Kaida-nahen Al-Nusra-Front angehört, als IS-Mordkommandos im Al-Nusra-Gebiet Tötungsaktionen gestartet hätten, sagte der 30-Jährige am Mittwoch vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht.

Es seien dabei sogar Bürger umgebracht worden, denen Al-Nusra vorher zugesagt hatte, dass ihnen nichts geschehen werde. So habe der IS alle Mitglieder einer schiitischen Familie geköpft. "Wir konnten nichts dagegen machen. Mit denen konnte man nicht diskutieren. Die haben jeden für ungläubig erklärt, der ihnen keine Gefolgschaft geleistet hat", sagte der Angeklagte. (dpa)