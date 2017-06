"Tag der Bundeswehr": Von der Leyen besucht Kaserne

10.06.2017 Augustdorf. Einmal im Jahr können die Bürger die Truppe besuchen. 250 000 Interessenten werden dieses Jahr bundesweit erwartet. In der Kaserne Augustdorf ist auch die Ministerin dabei.

Mitten in der Debatte um ihr Traditionsverständnis präsentiert sich die Bundeswehr den Bürgern. Zum "Tag der Bundeswehr" öffnen sich heute (ab 9.00 Uhr) an 16 Standorten die Tore der Kasernen. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird gegen Mittag in Augustdorf bei Detmold in der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne erwartet. Die Bundeswehr will die Bevölkerung an diesem Tag über ihre Einsätze und die neue Cyber-Truppe informieren, aber auch als Arbeitgeber auf sich aufmerksam machen. Bundesweit werden 250 000 Besucher erwartet. An einigen Standorten wollen Friedensaktivisten demonstrieren. (dpa)