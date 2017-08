Türkischer Geheimdienst hat auch in NRW viele im Visier

31.08.2017 Düsseldorf. Der türkische Geheimdienst MIT hat auch in Nordrhein-Westfalen mindestens 173 Einzelpersonen und 40 Organisationen im Visier. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort der NRW-Regierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Berivan Aymaz hervor. In drei Listen vom März bis Juni 2017, die von der türkischen Regierung an die Bundesregierung gegangen seien, tauchten Namen von Personen und Institutionen auf, die Ankara mit der Gülen-Bewegung in Verbindung bringe.

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan macht den in den USA lebenden Islam-Prediger Fethullah Gülen für den gescheiterten Putschversuch vor gut einem Jahr verantwortlich, was dieser zurückweist. Die identifizierten Personen und Vereine auf der Liste seien unterrichtet worden - auch über mögliche Konsequenzen bei einer Einreise in die Türkei, heißt es in der Regierungsantwort. Umfang und Inhalt der Listen belegten, dass der MIT "systematisch Informationen über mutmaßliche Gülen-Anhänger zusammenträgt." Es sei zu befürchten, dass noch weitere Menschen und Organisationen ausgespäht würden.

Die flüchtlingspolitische Grünen-Sprecherin Aymaz forderte, die schwarz-gelbe Regierung müsse mehr tun für den Schutz von unterschiedlich stark gefährdeten Menschen mit Türkeibezug in NRW. Der Schutz müsse neben vermeintlichen Gülen-Anhängern auch Personen umfassen, die der kurdischen oder alevitischen Minderheit angehörten. (dpa)