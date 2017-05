Susanne Laschet: "Ein unglaublich emotionaler Tag"

14.05.2017 Düsseldorf. Susanne Laschet, Ehefrau des CDU-Spitzenkandidaten Armin Laschet, zieht seltene Vergleiche für die eigene Gemütslage nach dem Wahlsieg ihres Mannes Armin. "Das ist für mich ein unglaublich emotionaler Tag", sagte sie am Sonntagabend in den ARD-"Tagesthemen". "Außer meiner Hochzeit und den Geburten meiner Kinder war es selten so emotional." Die CDU hatte sich bei den Landtagswahlen überraschend deutlich gegen die regierende SPD von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft durchgesetzt. Die rot-grüne Regierung in NRW ist damit abgewählt.