Studienbeiträge könnten rund 44 000 Studenten treffen

Studierende in einer Vorlesung.

02.08.2017 Düsseldorf. Die von der schwarz-gelben Landesregierung geplanten Studienbeiträge wären im vergangenen Semester für rund 44 000 Studenten in NRW fällig geworden. Das ergibt sich aus Zahlen des Wissenschaftsministeriums vom Mittwoch. Demnach studierten 43 981 sogenannte Bildungsausländer an den nordrhein-westfälischen Hochschulen - das sind Studenten aus Nicht-EU-Staaten, die ihre Hochschulzulassung nicht in Deutschland erworben haben. Diese Gruppe soll nach dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP Studienbeiträge zahlen. Wann es soweit ist und wie hoch der Beitrag sein soll, steht nach Angaben einer Ministeriumssprecherin noch nicht fest.

Insgesamt gab es im vergangenen Wintersemester 92 127 ausländische Studenten in NRW. Von ihnen kamen den Angaben zufolge 24 518 aus EU-Staaten. Sie sollen laut Koalitionsvereinbarung von Studienbeiträgen ausgenommen werden - ebenso wie jene Studenten aus Nicht-EU-Ländern, die ihre Hochschulzulassung in Deutschland erworben haben. In NRW waren das im Wintersemester 23 628 Studierende. (dpa)