Studie: Stimmung gegenüber Flüchtlingen stabil

12.05.2017 Bonn. Die Stimmung in Deutschland gegenüber Flüchtlingen ist einer Studie zufolge seit eineinhalb Jahren stabil. Von einem Kippen der Stimmung könne keine Rede sein, sagte Petra-Angela Ahrens vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) am Freitag in Bonn. Vielmehr habe sich die Stimmung auch unter dem Eindruck der jüngsten Anschläge kaum verändert.

Im westlichen Bundesgebiet überwiegt demnach eher Zuversicht, im östlichen eher Skepsis. Bemerkenswert sei aber, dass sich im Osten mittlerweile prozentual sogar etwas mehr Menschen für Flüchtlinge engagierten als im Westen. Im Osten waren es nach den Ergebnissen der Studie im April 7,7 Prozent, im Westen 7,4 Prozent.

Für die repräsentative Studie wurden seit November 2015 jeweils gut 1000 beziehungsweise mehr als 2000 Männer und Frauen ab 14 Jahren zu fünf unterschiedlichen Zeitpunkten telefonisch befragt. (dpa)