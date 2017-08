Studie: Ehrenamtliche Räte in NRW sind keine Abzocker

16.08.2017 Düsseldorf. Die Räte in den nordrhein-westfälischen Kommunen sind keine Abzocker. Die meisten ehrenamtlichen Mandatsträger nutzen weder Freistellungsregelungen noch machen sie Verdienstausfall geltend. Das geht aus einem wissenschaftlichen Gutachten für das Kommunalministerium hervor, das der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf vorliegt. Die über 80 Seiten starke Expertise wurde am Mittwoch dem Düsseldorfer Landtag zugeleitet.

Demnach nutzen nur 15 Prozent aller Mandatsträger die gesetzlichen Möglichkeiten, Verdienstausfälle zumindest teilweise auszugleichen. Weniger als die Hälfte der erwerbstätigen Räte nutzen Freistellungsregelungen in ihren Betrieben. Bei dem Gutachten handelt es sich nach Angaben des Bochumer Sozialwissenschaftler Prof. Jörg Bogumil um eine der größten Befragungen von Rats- und Kreistagsmitgliedern in Deutschland. (dpa)