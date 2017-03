Steuerzahlerbund fordert transparentere Behörden

02.03.2017 Düsseldorf. Den Bürgern in Nordrhein-Westfalen wird nach Ansicht des Bunds der Steuerzahler der Zugriff auf Informationen von Behörden unnötig erschwert. Insgesamt müssten nach der geltenden Rechtslage nur wenige Angaben veröffentlicht werden, kritisierte Heinz Wirz, Chef des Steuerzahlerbundes in NRW. Gemeinsam mit der Initiative Mehr Demokratie forderte er am Donnerstag in Düsseldorf ein Transparenzgesetz. Dann wären Behörden von sich aus zu Angaben und zur Veröffentlichung verpflichtet.

Das geltende Informationsfreiheitsgesetz von NRW regelt, dass Bürger Anfragen an die Behörden stellen können. Dafür werden teilweise auch Gebühren fällig. In einem von Mehr Demokratie und dem Steuerzahlerbund erstellten Bundesländer-Ranking belegt NRW wegen dieser Kritikpunkte einen Platz im Mittelfeld. In mehreren Bundesländern gibt es überhaupt kein entsprechendes Gesetz. (dpa)