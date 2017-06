Steinmeier trägt sich ins goldene Buch Kölns ein

24.06.2017 Köln. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich am Samstag ins goldene Buch der Stadt Köln eingetragen. Zuvor wurde er von Oberbürgermeisterin Henriette Reker auf Kölscher Mundart begrüßt: "Schön dat Do do bes, dat Do jetzt do bes, kumm setz dich einfach jet zo uns hin."

Steinmeier betonte in einer Rede die Bedeutung von Heimat. "Heimat ist, wo ich verstanden werde, wo ich verstehe, aber Heimat verändert sich auch durch uns und diejenigen, die hinzukommen." Es sei wichtig, dass Heimat dabei "nicht unkenntlich" werde, sagte der Bundespräsident, der seit 100 Tagen im Amt ist.

Am Rande des Besuchs im Rathaus demonstrierten rund 70 Menschen gegen Abschiebungen nach Afghanistan und überreichten Steinmeier eine entsprechende Petition. Anschließend wollte der Bundespräsident den Kölner Dom besuchen und am Abend am Benefizkonzert des "Kölner Männer-Gesang Vereins" zugunsten des Zentral-Dombau-Vereins teilnehmen. Beide Vereine bestehen seit 175 Jahren. (dpa)