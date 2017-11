Steinmeier betroffen über Messerangriff auf Bürgermeister

28.11.2017 Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem durch einen Messerangriff verletzten Bürgermeister der Stadt Altena in Nordrhein-Westfalen sein Mitgefühl übermittelt. Steinmeier schrieb am Dienstag an Bürgermeister Andreas Hollstein, er habe mit großer Betroffenheit von der Attacke gehört. "Sie können gewiss sein, dass nicht nur ich, sondern sehr viele Menschen in unserem Land derzeit mit Ihnen fühlen und Ihnen alles erdenklich Gute wünschen." Der Angriff eines arbeitslosen Maurers auf den für sein Engagement für Flüchtlinge bekannten Bürgermeister wird auf fremdenfeindliche Motive zurückgeführt. Gegen den 56-jährigen Angreifer erging Haftbefehl wegen versuchten Mordes.