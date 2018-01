Umstellung beim Bundesamt

Düsseldorf. Weil das Statistische Bundesamt seine Methodik ändert, hat die Landesregierung in NRW keine verlässlichen Daten mehr - etwa zu Geburtenzahlen.

Von Kirsten Bialdiga, 23.01.2018

Der Landesregierung fehlen aufgrund von Problemen bei den Statistikämtern wichtige Daten, um die Entwicklung bei Geburten oder Flüchtlingszahlen zuverlässig einzuschätzen. Die Lage ist so gravierend, dass Familienminister Joachim Stamp (FDP) nach Informationen unserer Zeitung sogar auf eine Studie des Babynahrungsmittelherstellers Milupa Nutricia zurückgreifen muss. "Wir freuen uns darüber, dass mehr Kinder geboren werden, aber leider liefern uns die statistischen Ämter noch keine Datenbasis, die uns eine genaue Prognose erlauben würde", sagte Stamp.

Ein Sprecher des Statistischen Bundesamts bestätigte am Montag, dass es bei der Veröffentlichung der Bevölkerungsstatistik derzeit zu Verzögerungen kommt. Ursache sind dem Vernehmen nach eine neue Methodik, Gesetzesänderungen und Softwaremängel. So veröffentlichten die Ämter vor wenigen Tagen die Einwohnerzahlstatistik, allerdings für 2016, und überdies mit halbjährlicher Verspätung im Vergleich zu früheren Jahren.

Das Statistikproblem hat bundesweit Auswirkungen. Die mangelhafte Datengrundlage erschwert auch anderen Landesregierungen die Planung in den Bereichen Wohnungsbau, Kitas, Schule, Arbeitsmarkt, Infrastruktur, Sozial-, Gesundheits- oder Fiskalpolitik. So ist die Bevölkerungsstatistik auch Grundlage für die Höhe finanzieller Zuweisungen, etwa an Kommunen.

"Für die politische Planung sind möglichst aktuelle Zahlen, Daten und Fakten unerlässlich", hieß es dazu im NRW-Familienministerium. Stünden diese nicht zur Verfügung, so müsse man sich den künftigen Entwicklungen auf Basis von vorläufigen Werten oder Abschätzungen zu nähern versuchen. Oder man müsse vorläufige Annahmen treffen aufgrund von Vorjahrestendenzen, die im Hinblick auf Genauigkeit allerdings kritisch zu sehen seien.

Dass die jährliche Milupa-Studie zur Geburtenrate keine verlässlichen Zahlen liefert, ist der Landesregierung bewusst. Der Babynahrungsmittelhersteller räumt auch selbst ein, dass Hausgeburten und Geburten in Geburtshäusern dort nicht erfasst seien. Die Daten würden erhoben, indem Milupa-Außendienstmitarbeiter in der ersten Januarwoche jede deutsche Klinik anriefen, um sich die jeweilige Geburtenzahl nennen zu lassen, sagte Maria Ciurca, bei Milupa für wissenschaftliche Informationen zuständig. Eigentlich sei die Milupa-Studie als Service für die Krankenhäuser gedacht.

Auch für die Planung der Flüchtlings- und Integrationspolitik fehlen Daten. Bodo Löttgen, CDU-Fraktionschef in NRW, räumte vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz ein, ihm lägen auch aus dem Ausländerzentralregister keine validen Zahlen bis Ende 2017 vor, etwa darüber, wie viele Flüchtlinge in welchen Gruppierungen in den Kommunen seien.

Flüchtlingsminister Stamp sagte dazu: "Das Ausländerzentralregister erfüllt nicht die Ansprüche der Zeit." Eine Aufgabe der nächsten Bundesregierung müsse es sein, gemeinsam mit den Bundesländern eine moderne und vor allem aussagefähige Datenbasis zu schaffen.

Wann die Probleme in den statistischen Ämtern behoben seien, ist nach Angaben aus Behördenkreisen noch nicht absehbar. Nähere Informationen dazu soll es noch diese Woche geben.