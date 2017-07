Stamp kündigt schnelle Finanzspritze für Kitas an

08.07.2017 Düsseldorf. Das Land will den Kindertagesstätten in Nordrhein-Westfalen mit einer schnellen Finanzspritze helfen. Die Kita-Träger werden einen "höheren dreistelligen Millionenbetrag" erhalten, sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Geld werde "so schnell wie möglich" fließen, um damit zunächst die Arbeit für die Jahre 2018 und 2019 sicherzustellen. Danach könne die Landesregierung mit Kommunen und Trägern systematisch eine Revision des Kinderbildungsgesetzes angehen, mit einer langfristig tragfähigen Kita-Finanzierung.