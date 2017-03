Stadt Köln kann nichts machen gegen Auftritt des Ministers

05.03.2017 Köln. Die Stadt Köln hat nach Ansicht ihrer Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) keine Handhabe gegen den für den Abend geplanten Auftritt des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in einem Hotel in der Domstadt. Da es sich um private Räumlichkeiten handele, habe das Rathaus keinen Einfluss darauf, ob die Veranstaltung dort stattfinde, teilte Reker am Sonntag mit. "Unser Rechtsstaat und insbesondere Köln müssen derzeit viel aushalten", ließ Reker mitteilen.

Minister Zeybekci wollte am frühen Sonntagabend in einem Hotel für ein "Ja" beim Referendum über ein Präsidialsystem in der Türkei werben. Außerdem wollte er bei einem privaten Konzert in Leverkusen ein Grußwort sprechen. Zuvor hatte die Stadt Köln keine Genehmigung für eine ähnliche Veranstaltung in einem Bezirksrathaus erteilt. Auch im nahe gelegenen Frechen war ein geplanter Auftritt Zeybekcis abgesagt worden. (dpa)