Stadt Altena für gute Flüchtlingsarbeit ausgezeichnet

17.05.2017 Berlin/Altena. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Stadt Altena im Sauerland mit dem Nationalen Integrationspreis für ihre gute Flüchtlingsarbeit ausgezeichnet. "Wir sind überzeugt, dass Integration da am besten gelingt, wo Menschen sich gegenseitig aufeinander einlassen", sagte Merkel am Mittwoch bei der Verleihung in Berlin. Altena habe den mit 10 000 Euro dotierten Preis erhalten, weil die Kleinstadt vorbildlich verschiedene Instrumente zur Integration bündele, hieß es in der Begründung der Jury.

Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein (CDU) dankte Merkel, dass sie sich in der Flüchtlingspolitik nicht von Kritikern habe beirren lassen: "Ich glaube, wir kriegen Deutschland in eine gute Zukunft geführt - und die ist bunt." (dpa)