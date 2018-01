Staatsschutz ermittelt nach Brandstiftung in Lennestadt

28.01.2018 Lennestadt. In Lennestadt-Meggen (Kreis Olpe) ist das Lager-Holztor eines leerstehenden türkischen Lebensmittelgeschäfts in Brand gesetzt worden. Das Geschäft befand sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses - im Obergeschoss wohnt eine fünfköpfige ausländische Familie. Sie war nach Angaben der Polizei von dem Brand in der Nacht zum Sonntag jedoch nicht betroffen.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Ermittler stellten jedoch fest, dass Brandbeschleuniger eingesetzt worden war und es sich somit um Brandstiftung handelte. Die Polizei hat für die weiteren Ermittlungen den Staatsschutz in Hagen eingeschaltet. (dpa)