Sprengstoff in der Pfalz: Beschuldigte bleiben in Haft

16.02.2017 Zweibrücken. Acht Wochen nach ihrer Festnahme wegen des Besitzes großer Mengen von Sprengstoff bleiben zwei junge Männer weiter in Untersuchungshaft. Bei dem Haftbefehl gegen den 24-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen sei nun aber der Vorwurf entfallen, eine schwere staatsgefährdende Straftat vorbereitet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Donnerstag mit.

Der ebenfalls verhaftete 18-Jährige aus Rheinland-Pfalz hatte den älteren Mann laut Staatsanwaltschaft zufolge beschuldigt, an der Planung einer Sprengstoffexplosion am Silvestertag in Kaiserslautern beteiligt gewesen zu sein. Diese Angaben seien aber nicht bestätigt worden, erklärte jetzt die Anklagebehörde. Beide Beschuldigten bezeichneten sich als Anhänger einer Pyrotechnik-Szene. Gegen den Jüngeren besteht weiterhin der Verdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat.

Die beiden Männer wurden am 29. Dezember festgenommen. Sie hatten 155 Kilogramm explosives Material zusammengetragen. Ein großer Teil davon wurde im Elternhaus des 18-Jährigen sichergestellt. Der 18-Jährige soll nach einem "Spiegel"-Bericht in der Vernehmung von einem Treffen der rechtsextremen Terrorgruppe Oldschool Society (OSS) gesprochen haben. Auch soll demnach bei ihm ein Sprengsatz mit Hakenkreuz und SS-Runen gefunden worden sein. (dpa)