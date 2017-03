Sozialverband sieht reichlich Handlungsbedarf in NRW

10.03.2017 Düsseldorf. Sozialpolitik hat im Landtagswahlkampf Hochkonjunktur - in der Umsetzung hapert es aus Sicht des Sozialverbands VdK NRW aber noch an vielen Stellen. Zwar seien rund 700 000 neue sozialversicherungspflichtige Stellen zwischen 2007 und 2015 in NRW geschaffen worden, sagte der Landesvorsitzende Horst Vöge am Freitag in Düsseldorf. Darunter seien ausweislich der Statistiken der Bundesagentur für Arbeit und der Hans-Böckler-Stiftung aber nur 50 000 Vollzeitstellen gewesen. Den Beschäftigten in Teilzeit, Leiharbeit und Minijobs drohe Altersarmut. "40 Jahre Minijob bedeuten 142 Euro Rente", sagte Vöge bei der Vorstellung der Kernforderungen des VdK zur Landtagswahl im Mai.

Auch für 2,6 Millionen Behinderte in NRW sei der Wunsch nach gleichberechtigter Teilhabe im Alltag "mehr Wunsch als Wirklichkeit". Zwar habe der Landtag Inklusionsgesetze verabschiedet - allerdings mit zu vielen unbestimmten Rechtsbegriffen, kritisierte Vöge. "Zu viel "Man könnte, man müsste, man sollte"."

Zudem müsse Vorsorge getroffen werden, um den dramatisch wachsenden Bedarf an Pflegekräften zu decken. Flüchtlinge seien in dem hochsensiblen Bereich nur mit guten Sprachkenntnissen einsetzbar. "Man wäscht keine Autos, man wäscht Menschen." (dpa)