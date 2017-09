Solingen führend bei umweltschonendem Recyclingpapier

13.09.2017 Berlin/Solingen. Neuer Titel für die Klingenstadt Solingen: Sie ist "Recyclingpapierfreundlichste Stadt 2017" - auch dank einer 100-Prozent-Recyclingpapierquote in der Verwaltung. Das reichte für den ersten Platz im Papieratlas 2017. Auch Bergheim, Dortmund (beide Platz 5), Leverkusen (8), Münster und Ibbenbüren (beide 9) sind in den Top 10 des Städterankings. In der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" kam Castrop-Rauxel auf Platz 2, das erstmals im letzten Jahr teilgenommen hat und seine Recyclingpapierquote um 44 Prozentpunkte steigern konnte, wie die Initiative Pro Recyclingpapier am Mittwoch in Berlin mitteilte. An dem Städtewettbewerb haben sich insgesamt 106 Kommunen beteiligt.

Recyclingpapier gilt als umweltschonend: Nach Angaben der Initiative Pro Recyclingpapier spart die Herstellung von Recyclingpapier im Vergleich zu Frischfaserpapier bis zu 60 Prozent Energie und bis zu 70 Prozent Wasser. (dpa)