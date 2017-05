Soldat stirbt bei Schießübung mit Panzerfaust

17.05.2017 Wildflecken/Paderborn. Ein Soldat aus dem Kreis Paderborn ist bei einer Schießübung mit einer Panzerfaust in Bayern ums Leben gekommen. "Der Unfall ereignete sich bei einem Gefechtsschießen. Die Soldaten üben dabei mit scharfer Munition", sagte ein Sprecher des Heeres am Mittwoch. Bei dem Toten handelt es sich den Angaben zufolge um einen 22 Jahre alten Mann. Er gehörte der Panzerbrigade in Augustdorf (Kreis Lippe) an.

Details zu dem tödlichen Unglücksfall wollten Polizei, Staatsanwaltschaft und Bundeswehr im Laufe des Vormittags bekannt geben. Wie genau es zu dem Unfall kam, sollen nun Ermittlungen klären. "Da ist es jetzt noch zu früh, etwas zu bestätigen oder zu dementieren." (dpa)