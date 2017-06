Schwarz-Gelb stellt Kabinett vor

Bonn . Das neue schwarz-gelbe NRW-Kabinett steht fest. Gleich vier Mal ist Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis in der neuen Regierung vertreten. Wir stellen die wichtigsten Personalien aus der Region vor.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.06.2017

Joachim Stamp (FDP)

Dreimal hintereinander hat er mit hoher Zustimmung Direktmandate für den Bonner Stadtrat geholt. Jetzt wird Joachim Stamp (FDP) die Nummer 2 hinter Landeschef Armin Laschet. Der 47-Jährige wird nicht nur Minister für Kinder, Jugend, Familie, Flüchtlinge und Integration, sondern auch stellvertretender Ministerpräsident. Der Politikwissenschaftler ist einer der zentralen Architekten der neuen Koalition.

Foto: dpa Joachim Stamp wird Minister für Kinder, Jugend, Familie, Flüchtlinge und Integration sowie stellvertretender Ministerpräsident.

Andreas Pinkwart (FDP)

Foto: dpa Andreas Pinkwart wird ein neues Querschnittsressort für Wirtschaft, Energie, Digitales und Innovation leiten.

Andreas Pinkwart wird ein neues Querschnittsressort für Wirtschaft, Energie, Digitales und Innovation leiten. Der Wirtschaftswissenschaftler war 2005 bis 2010 Wissenschaftsminister und Vize-Ministerpräsident in NRW. Von 2002 bis 2010 führte er den FDP-Landesverband durch schwieriges Fahrwasser und löste den in mehrere Affären verstrickten Jürgen Möllemann ab. Der 56-Jährige stammt aus Neunkirchen-Seelscheid und wohnt heute in Alfter-Witterschlick. Zuletzt leitete er die private Handelshochschule Leipzig (HHL).

Andrea Milz (CDU)

Foto: CDU Rhein-Sieg Neue Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt: Andrea Milz.

Andrea Milz wird in der neuen schwarz-gelben Regierung Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt. Die Christdemokratin aus Königswinter wurde im Wahlkreis Rhein-Sieg-Kreis II in den Landtag gewählt.

Jürgen Mathies

Foto: dpa Der bisherige Kölner Polizeipräsident Jürgen Mathies wird Staatssekretär in der neuen nordrhein-westfälischen Regierungsmannschaft.

Nicht unmittelbar aus der Region, aber mit Lokalbezug, wird Jürgen Mathies das Innenministerium verstärken. Der bisherige Kölner Polizeipräsident wird als Staatssekretär in das Kabinett wechseln. Mathies hatte nicht nur in Köln, sondern zuvor auch in der Kreispolizeibehörde Siegburg eine Führungsposten.

(mit Material von dpa)