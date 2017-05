Die Wahl im GA-Liveticker

Bonn. Wie haben Bonn und die Region bei der NRW-Landtagswahl abgestimmt? Was passiert im Düsseldorfer Landtag. Alle Ergebnisse, Stimmen, Bilder und Videos vom Wahlsonntag gibt es in unserem Liveticker.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2017

Triumph für CDU und FDP, Debakel für Rot-Grün: Vier Monate vor der Bundestagswahl hat die Union auch die wichtige Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen spektakulär gewonnen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gestand eine „krachende Niederlage“ in seiner Heimat ein. Nach Hochrechnungen war am Abend neben einer großen Koalition unter Führung des CDU-Wahlsiegers Armin Laschet auch eine schwarz-gelbe Landesregierung denkbar - mit knapper Mehrheit.

In Bonn und der Region haben alle CDU-Direktkandidaten den Einzug in den Landtag geschafft. In Bonn durften sich Guido Deus und Christos Katzidis freuen, im Rhein-Sieg-Kreis zogen Andrea Milz, Oliver Krauß, Katharina Gebauer und Björn Franken in den Landtag. Für die FDP ziehen die Bonner FDP-Kandidaten Joachim Stamp und Franziska Müller-Rech über ihre Landesliste ein. Im Rhein-Sieg-Kreis kommen Horst Becker (Grüne) und Jörn Freynick (FDP) über die Landesliste in den Landtag.

