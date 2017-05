Die Wahl im GA-Liveticker

Bonn. Wie haben Bonn und die Region bei der NRW-Landtagswahl abgestimmt? Was passiert im Düsseldorfer Landtag. Alle Ergebnisse, Stimmen, Bilder und Videos vom Wahlsonntag gibt es in unserem Liveticker.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.05.2017

Mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte können an diesem Sonntag entscheiden, wer in den neuen nordrhein-westfälischen Landtag einzieht - und ob Hannelore Kraft (SPD) ihr Amt Ministerpräsidentin behält oder an Armin Laschet (CDU) abtreten muss. In den Umfragen kurz vor dem Wahlsonntag deutet sich ein enges Rennen an. In 45 der vergangenen 50 Jahre stellte aber die SPD den Ministerpräsidenten in Düsseldorf.

Für die Fortsetzung einer rot-grünen Koalition gibt es schon lange keine Mehrheit mehr in den Umfragen. Am wahrscheinlichsten scheint derzeit eine große Koalition zu sein.

In Bonn und der Region treten Peter Kox, Gabriel Kunze, Folke große Deters, Denis Waldästl, Achim Tüttenberg und Dirk Schlömer für die SPD sowie Guido Deus, Christos Katzidis, Andrea Milz, Oliver Krauß, Katharina Gebauer und Björn Franken für die CDU an. Von den kleineren Parteien dürfte Joachim Stamp (FDP) die besten Chancen haben, über einen Listenplatz in den NRW-Landtag einzuziehen.

Alle Infos, Ergebnisse, Bilder und Videos zur NRW-Wahl gibt es im GA-Liveticker: