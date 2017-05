NRW-Wahl 2017

Am Sonntag sind knapp 452.000 Menschen im Rhein-Sieg-Kreis aufgerufen, den neuen NRW-Landtag zu wählen.

Rhein-Sieg-Kreis. Rund 452.000 Wahlberechtigte im Rhein-Sieg-Kreis sind am Sonntag, 14. Mai, aufgerufen, einen neuen Landtag für Nordrhein-Westfalen zu wählen. Hier erfahren Sie, wie die Menschen zwischen Alfter und Windeck gestimmt haben.

14.05.2017

Bei der Landtagswahl am 14. Mai haben die Wähler zwei Stimmen abgegeben. Mit der Erststimme haben die Wähler über den Direktkandidaten in ihrem lokalen Wahlkreis entschieden, mit der Zweitstimme über die Unterstützung der von ihnen favorisierten Partei.

Der Rhein-Sieg-Kreis ist in vier Wahlbezirke unterteilt, die insgesamt 19 Städte und Gemeinden umfassen. Sobald am Wahlabend die Ergebnisse vorliegen, finden Sie hier die Zahlen von Alfter bis Windeck, unterteilt in Erst- und Zweitstimme.

Wahlkreis 25 Rhein-Sieg-Kreis I:



























Wahlkreis 26 Rhein-Sieg-Kreis II











Wahlkreis 27 Rhein-Sieg-Kreis III