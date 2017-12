Sicherheit von NRW-Weihnachtsmärkten wird überprüft

02.12.2017 Düsseldorf. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will nach dem Bombenalarm in Potsdam die Sicherheit der Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen überprüfen lassen. Er werde die Polizei und die Kommunen darum bitten, die Konzepte und Maßnahmen zum Schutz der Weihnachtsmärkte zu überprüfen und auf eine besonders genaue Einhaltung zu achten, kündigte Reul in der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) an. Es gebe aber keine Hinweise für eine akute Gefährdung der Märkte in NRW. Er selbst werde auch weiterhin Weihnachtsmärkte besuchen, sagte Reul der Zeitung.