Seehofer äußert Verständnis für Essener Tafel

28.02.2018 München. CSU-Chef Horst Seehofer hat Verständnis für die Entscheidung der Essener Tafel gezeigt, vorerst nur noch Deutsche neu in ihre Kartei bedürftiger Menschen aufzunehmen. "Ich habe Verständnis für diese Reaktion. Das ist ja ein Hilferuf von Menschen, die sich um Mitmenschen kümmern", sagte Seehofer am Mittwoch im Münchner PresseClub. "Und ich würde uns Politikern empfehlen, solche Dinge nicht zu kritisieren, sondern miteinander zu überlegen, wie man denen, die diesen Hilferuf absetzen, helfen kann", erklärte er.

"Ich bin nicht der Meinung, dass wir die Verantwortlichen da vor Ort zu kritisieren haben, sondern wir sollten ihnen helfen, ein Problem zu lösen, das wir an vielen Stellen in Deutschland haben", betonte Seehofer. Da gehe es um die Tafeln, um Wohnungen und vieles andere mehr. "So Schwarz-weiß-Diskussionen bringen uns da nicht weiter." (dpa)