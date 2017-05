Kommentar zu Koalitionsfragen in NRW

Wer hätte gedacht, dass die monatelang sehr selbstgewiss daherkommende SPD am Ende noch Nerven zeigen würde? Doch offenbar sind Frau Kraft und ihren Mitstreitern die jüngsten Landtagswahlen Sauer aufgestoßen, meint GA-Chefredakteur Helge Matthiesen.

Von Helge Matthiesen, 10.05.2017

Die will definitiv jetzt keine Koalition mit der Linken eingehen. Übersetzt für den Wähler heißt die Botschaft, wer die SPD haben will, soll gefälligst auch SPD wählen. So hält man die Linke unter fünf Prozent. Offenbar sind Frau Kraft und ihren Mitstreitern die Landtagswahlen an der Saar und an der Förde Sauer aufgestoßen.

In der Euphorie der SPD in den ersten Tage unter Schulz verlor man bei den Genossen offenbar aus dem Blick, dass in Deutschland Wahlen immer in der Mitte gewonnen werden, selten an den Rändern und noch viel seltener am ganz linken Rand. Die Entscheidung von Frau Kraft macht den Korridor für die Regierungsbildung nach der Wahl sehr eng. Es bleibt am Ende beinahe nur die Möglichkeit einer großen Koalition von CDU und SPD, denn Jamaica wollen die Grünen nicht, und die Ampel findet die FDP unerträglich. Die wird sich über Krafts Aussage übrigens sehr freuen, denn wer die große Koalition nicht will, wie so viele Menschen im Land, wählt am besten Lindner.

Nur seine Partei hat derzeit das Potenzial, bei der Regierungsbildung entscheidend zu werden. Das Nachsehen aber haben die Grünen. Sie haben sich in eine unglückliche Rolle taktiert. Mit der SPD wird es nicht reichen und mit den anderen will sie nicht. Das ist Pech und spiegelt ihre Verzweiflung angesichts der Umfragen. Doch jetzt wird erst mal gewählt. Mal sehen, was die Schwüre am Montag noch wert sind.