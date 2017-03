Schulz zu Trauerfeier von SPD-Politiker Ehmke erwartet

18.03.2017 Bonn. Am Sonntag starb Horst Ehmke im Alter von 90 Jahren. Er galt als visionärer Querdenker bei den Sozialdemokraten. Am Samstag findet die Trauerfeier in Bonn statt. Angekündigt hat sich auch Martin Schulz.

Zur Trauerfeier des verstorbenen SPD-Politikers Horst Ehmke heute in Bonn wird der designierte Parteichef Martin Schulz erwartet. In der evangelischen Lutherkirche wollen Angehörige, Bekannte und Parteifreunde Abschied vom früheren Bundesminister und Kanzleramtschef nehmen. Ehmke war am Sonntag im Alter von 90 Jahren in einem Bonner Krankenhaus gestorben. Der in Danzig geborene Jura-Professor war seit 1947 SPD-Mitglied und als Chef der Regierungszentrale (1969-72) eine wichtige Stütze für Kanzler Willy Brandt. Am Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung nehmen auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles und SPD-Generalsekretärin Katarina Barley teil. (dpa)