Schulz will auch die NRW-SPD als Nummer 1 führen

25.03.2017 Düsseldorf. Kanzlerkandidat und Bundesparteichef ist Martin Schulz schon. Jetzt will er auch die NRW-SPD als Nummer 1 in die Bundestagswahl führen.

SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz will seine Erfolgsserie bei Abstimmungen in der Partei an diesem Wochenende fortsetzen. In Münster bewirbt er sich heute bei einer Landesdelegiertenkonferenz der NRW-SPD um Platz 1 der Liste für die Bundestagswahl. Eine Gegenkandidatur wurde im Vorfeld nicht angemeldet. Insgesamt wollen die 450 Delegierten in Münster 87 Listenplätze wählen. Ein Direktmandat strebt der frühere EU-Politiker aus Würselen nicht an. Vor einer Woche war Schulz beim Bundesparteitag in Berlin mit 100 Prozent Zustimmung zum Bundesparteichef und Kanzlerkandidaten gewählt worden. (dpa)