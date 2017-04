Schulz setzt auf Sieg: Attacke gegen die AfD

02.04.2017 Essen. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat seine Partei auf die heiße Phase des Landtagswahlkampfs in Nordrhein-Westfalen eingeschworen. Bei der Auftaktveranstaltung in Essen unterstrich Schulz die herausragende Bedeutung des Votums der rund 13 Millionen Wahlberechtigten in NRW auch für die darauffolgende Bundestagswahl. Wenn die SPD am 14. Mai die Wahl in NRW gewinne, werde sie am 24. September auch stärkste Partei Deutschlands und er Bundeskanzler, sagte Schulz vor rund 1400 Genossen am Sonntag. Ein weiteres wichtiges Ziel sei es, die rechtspopulistische AfD aus dem Landtag und dem Bundestag herauszuhalten. "Sie haben nicht nur im Landtag nichts zu suchen, sie sind auch keine Alternative für Deutschland: Sie sind schlicht und ergreifend eine Schande für die Bundesrepublik."