Schulz mahnt neue Periode der EU-Kooperation an

25.03.2017 Münster. Der SPD-Bundesvorsitzende Martin Schulz hat an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union appelliert, "eine neue Periode der Zusammenarbeit" zu beginnen. Trotz aller berechtigten Kritik an Institutionen und einzelnen Staaten habe Europa seit über 60 Jahren eine politische Stabilität, die keine Generation je zuvor erlebt habe, sagte der frühere Präsident des Europaparlaments am Samstag vor einer Delegiertenkonferenz der NRW-SPD in Münster.

"Der 60. Jahrestag der Römischen Verträge ist in der aktuellen Weltpolitik ein bedeutendes historisches Datum." Kein Staat könne allein die großen politischen, sozialen und ökologischen Fragen und Migrationsprobleme lösen. "Wir brauchen die Kooperation der europäischen Staaten", sagte Schulz.

"Ich habe keine Angst um den Bestand der Union - soweit sind wir sicher nicht." Dem populistischen, "anti-europäischen Gerede" dürfe aber nicht zu viel Platz gegeben werden. "Mit mir wird es kein Schlechtreden der Europäischen Union geben", bekräftigte der SPD-Kanzlerkandidat. "Wer von Europa profitiert, sollte sich zu Europa bekennen." Der größte Anteil der deutschen Exporte gehe in die EU. (dpa)