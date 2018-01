Schulsozialarbeit: SPD und Kommunen fordern Finanz-Garantie

31.01.2018 Düsseldorf. Die Kommunen und die SPD-Opposition fordern eine langfristige finanzielle Absicherung der Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen. Sie sei unverzichtbar, um Kinder aus finanziell benachteiligten Familien mehr gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, unterstreicht die SPD-Fraktion in einem Antrag an den Landtag. Die Weiterfinanzierung des Landesprogramms sei für die nächsten Jahre aber nicht gesichert.

Die Zukunft der Schulsozialarbeit in NRW stand am Mittwoch auf der Tagesordnung des Sozialausschusses des Düsseldorfer Landtags. In NRW waren zuletzt 1700 Fachkräfte über ein Landesprogramm bezahlt worden, nachdem der Bund sich 2013 aus der Finanzierung verabschiedet hatte.

In einem Brief an die Landesarbeitsgemeinschaft Schulsozialarbeit hatte NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) im vergangenen Monat versichert, das Landesprogramm werde, wie bisher, mit rund 48 Millionen Euro jährlich bis 2020 finanziert. Eine dauerhafte Lösung müsse aber mit der neuen Bundesregierung gesucht werden. (dpa)