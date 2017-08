Schulpolitik: Neue Ministerin nennt Schwerpunkte

25.08.2017 Düsseldorf. Die neue NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) will heute die bildungspolitischen Schwerpunkte der schwarz-gelben Regierung vorstellen. Im Koalitionsvertrag haben CDU und FDP zahlreiche große Vorhaben angekündigt. So soll das Abitur nach neun Jahren (G9) vom Schuljahr 2019/20 an wieder zum Regelfall werden. Die Bedingungen für den gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung sollen verbessert werden. Außerdem wird Gebauer in Düsseldorf Maßnahmen gegen den kritisierten Unterrichtsausfall präsentieren. Der Lehrerverband VBE betonte zuvor, die neue Landesregierung könne ihre Versprechen nur mit vielen zusätzlichen Stellen einlösen.