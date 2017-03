Schulen mit problematischem Umfeld: 2000 Lehrer fehlen

30.03.2017 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen fehlen nach Modellrechnungen der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mindestens 2000 Lehrerstellen an Schulen in Problemlagen. Eine Studie der Bochumer Bildungsforscherin Prof. Gabriele Bellenberg für die GEW kommt zu dem Schluss, dass Kinder in Schulen mit belastenden Rahmenbedingungen deutlich schlechter lernen - und zwar unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen. Häufig würden Schulen, die ohnehin viele Probleme hätten, zusätzlich mit Inklusions- und Integrationsanforderungen überfrachtet, kritisierte die GEW-Landesvorsitzende Dorothea Schäfer am Donnerstag bei der Vorstellung der Studie in Düsseldorf. Sie forderte einen "schulscharfen Sozialindex", um besondere Belastungen auszugleichen.