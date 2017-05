Schlechte Noten für Inklusion: Lehrer für Förderschulen

Ein Junge in einem Rollstuhl nimmt am Unterricht teil.

29.05.2017 Düsseldorf. Eine große Mehrheit der Lehrer in Deutschland ist einer Umfrage zufolge für den Erhalt spezieller Förderschulen für Kinder mit Behinderungen. In der Forsa-Umfrage für den Lehrerverband VBE sprachen sich 59 Prozent der Pädagogen dafür aus, alle bestehenden Förderschulen weiter zu betreiben. Weitere 38 Prozent seien dafür, die Förderschulen teilweise zu erhalten, berichtete der VBE am Montag in Düsseldorf.

Forsa hatte bundesweit 2050 Lehrer zur Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne Behinderung befragt. Demnach klagen die Lehrer vor allem über schlechte Unterrichtsbedingungen und mangelhafte Fort- und Ausbildung bei der schulischen Inklusion. Allerdings halten 54 Prozent den gemeinsamen Unterricht für sinnvoll. Das sind 2 Prozentpunkte weniger als bei der Umfrage vor zwei Jahren. (dpa)