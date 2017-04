Schlappe beim Parteitag: Petry zeigt sich enttäuscht

22.04.2017 Köln. Trotz schwindender Unterstützung will AfD-Chefin Frauke Petry ihrer Partei vorerst nicht den Rücken kehren. Sie werde ihre Verantwortung als Bundesvorsitzende weiterhin wahrnehmen, sagte Petry, nachdem sie am Samstag mit ihren Anträgen zur strategischen Ausrichtung der AfD auf dem Parteitag in Köln eine Niederlage erlitten hatte. Sie zeigte sich aber enttäuscht darüber, dass sich die Parteitagsdelegierten "für einen leichten Weg" entschieden hätten. Auf die Frage, ob die AfD noch ihre Partei sei, antwortete Petry: "Ich werde mir bis zum Herbst ansehen, wie sich das weiter entwickelt."

Die 600 Delegierten hatten zuvor beschlossen, nicht über die von ihr geforderte "realpolitische" Ausrichtung der Partei abzustimmen. Viel Applaus erhielt in Köln der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen. Er sagte mit Blick auf die Migrationspolitik der Bundesregierung: "Wir wollen nicht zur Minderheit im eigenen Land werden." Meuthen griff Petry in seiner Rede auch frontal an. Er sagte, ihre Idee, die AfD mittelfristig koalitionsfähig machen zu wollen, sei falsch. Mit "diesen Figuren" wolle die AfD nicht koalieren, erklärte er mit Blick auf die im Bundestag vertretenen Parteien. (dpa)