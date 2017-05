SPD-Politiker für Kutschaty als Kraft-Nachfolger

14.05.2017 Dortmund. Der Essener SPD-Politiker Karlheinz Endruschat hat sich für Thomas Kutschaty als Nachfolger von Hannelore Kraft an der SPD-Spitze in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. "Wenn Sie mich als Essener fragen, bin ich natürlich für den Justizminister", sagte Endruschat am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Thomas Kutschaty (48) steht seit 2016 an der Spitze des SPD-Unterbezirks Essen. Endruschat ist sein Stellvertreter im Amt.