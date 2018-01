SPD-Landtagsfraktionschef: Vorbehalte gegen Groko im Bund

06.01.2018 Düsseldorf. Vor den Sondierungsgesprächen der SPD mit der Union über eine Regierungsbildung im Bund haben die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten erneut ihre Vorbehalte unterstrichen. "In meiner Landtagsfraktion gibt es keinen einzigen Abgeordneten, der bislang Sympathie für eine erneute große Koalition erkennen lassen hat. Das ist anders als noch vor vier Jahren", sagte SPD-Landtagsfraktionschef Norbert Römer den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Samstag).

Es bestehe ein tiefes Unbehagen vor einer solchen Konstellation. "In der Vergangenheit hat die SPD schmerzlich lernen müssen, wie wenig das Wort wert ist, das CDU und CSU einem geben. Anders gesagt: Wir trauen Frau Merkel und ihrer Truppe nicht mehr über den Weg."

Zuletzt hatte bereits der nordrhein-westfälische SPD-Landeschef Michael Groschek seine Partei vor einem erneuten Eintritt in eine große Koalition gewarnt. "Die Hauptverantwortung der SPD liegt darin, wieder so groß und stark zu werden, dass sie für die Menschen im Land eine echte Kanzler-Alternative zur Union darstellt. Wenn wir uns an die Rolle des Juniorpartners gewöhnen, enden wir als Wackeldackel", hatte er dem "Spiegel" im Dezember gesagt.

Die Sondierungen von Union und SPD beginnen am Sonntag im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale in Berlin, zunächst mit einem Treffen der Sechser-Runde der Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD. Anschließend soll die große Runde der insgesamt 39 Unterhändler erstmals zusammenkommen. (dpa)