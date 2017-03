SPD-Landeschefin Kraft: "Martin, wir stehen an deiner Seite"

01.03.2017 Schwerte (dpa/lnw) – Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft hat die Landes-SPD auf den Kanzlerkandidaten Martin Schulz eingeschworen. "Es wird Zeit für mehr soziale Gerechtigkeit und das geht nur mit Martin Schulz", sagte sie vor mehr als 700 Parteimitgliedern beim Politischen Aschermittwoch der NRW-SPD in Schwerte bei Dortmund. "Martin, wir stehen an deiner Seite. Wir wollen, dass du Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst." Es komme auf die Sozialdemokratie an, gerade jetzt. "Denn wir sind diejenigen, die für den Zusammenhalt in unserem Land stehen."