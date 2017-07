SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz auf Sommerreise in NRW

12.07.2017 Köln. Martin Schulz reist durch sein Heimatbundesland. In Köln steht ein Besuch beim FC an, in Aachen eine Domführung. Dazwischen geht es zum Dreiländerpunkt von Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz geht heute auf Sommerreise durch Nordrhein-Westfalen. Geplant ist unter anderem ein Besuch des 1. FC Köln. Gemeinsam mit dessen Präsidenten Werner Spinner will der bekennende FC-Fan Schulz ein Training von Jugendlichen besuchen. Danach geht es weiter zum Dreiländerpunkt im niederländischen Vaals. Am Abend macht der SPD-Vorsitzende dann noch einen Rundgang durch den Dom in Aachen - ganz in der Nähe seiner Heimatstadt Würselen. (dpa)