Rheinische Wirtschaft warnt vor Verkehrskollaps in NRW

31.08.2017 Düsseldorf. Das Rheinland steht nach Einschätzung der dortigen Industrie- und Handelskammern vor einem Verkehrskollaps - mit massiven Folgen für die NRW-Wirtschaft. Nach der Sperrung der Leverkusener A1-Brücke für Lastwagen und der zeitweisen Sperrung der A40-Brücke bei Duisburg "tickt die Uhr" für weitere acht von insgesamt 26 Rheinbrücken in NRW. Das sagte Gregor Berghausen, Hauptgeschäftsführer der IHK Düsseldorf, als Sprecher der sieben IHK-Verbände im Rheinland.

Jahrelang seien Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur versäumt worden, beklagte Berghausen am Donnerstag in Düsseldorf. Über die Rheinbrücken im Transitland NRW fahren laut IHK täglich eine Million Fahrzeuge - Gewerbetreibende, Pendler, Privatpersonen. Straßen und Brücken sollten schneller geplant, die Projekte bei Engpässen an private Unternehmen übertragen werden. Die Verkehrsplanung und -lenkung in NRW müsse "intelligenter" - deutlich großräumiger - angelegt werden, verlangte der IHK-Vertreter. (dpa)