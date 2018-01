Rheinische Synode gegen Obergrenze für Flüchtlinge

Flüchtlinge warten in einem Zelt.

11.01.2018 Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Synode der evangelischen Kirche im Rheinland ist gegen eine Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen. Das Kirchenparlament der zweitgrößten Landeskirche forderte in einem am Donnerstag gefassten Beschluss auch einen Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie ein Einwanderungsgesetz, teilte die Kirche in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit.

Die Kirchenleitung wurde aufgefordert, "sich auf allen Ebenen für die Schaffung legaler Zugangsmöglichkeiten für Flüchtlinge einzusetzen". Die rheinische Landeskirche erstreckt sich über Teile von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Hessen. Die Synode endet am Freitag. (dpa)