Rheinische Kirche wirbt um Pfarrer-Nachwuchs

05.05.2017 Düsseldorf. Die Evangelische Kirche im Rheinland will dem drohenden Pfarrermangel mit einer Werbekampagne für den Pfarrberuf entgegenwirken. Zwar soll bis zum Jahr 2030 die Zahl der Pfarrstellen der zweitgrößten evangelischen Landeskirche von 1900 auf 1000 fast halbiert werden. "Ohne Gegenmaßnahmen" dürften nach einer Hochrechnung der Personalabteilung im Landeskirchenamt ab 2030 aber nur noch rund 750 Pfarrstellen besetzt werden können, sagte ein Sprecher am Freitag in Düsseldorf. Viele evangelische Pfarrer gehen in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Mit einer Homepage (www.meine.ekir.de) und einem Blog wirbt die Kirche verstärkt für den Pfarrberuf.