Reul: Bekennerschreiben nach Brandanschlag in Gütersloh

15.03.2018 Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen ist vermutlich ein weiterer Brandanschlag mit politischem Hintergrund verübt worden. Nach dem Brand von drei Autos auf einem Firmengelände in Gütersloh sei ein Bekennerschreiben eingegangen, in dem die Tat als Reaktion auf den türkischen Militäreinsatz im nordsyrischen Afrin dargestellt werde, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags.

Auch in Ahlen und Meschede waren am Wochenende Brandanschläge verübt worden, bei denen die Behörden von Reaktionen auf die türkische Militäroffensive ausgehen. Die PKK-Jugend hatte zu radikalen Aktionen in ganz Europa aufgerufen. (dpa)