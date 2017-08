Reul: Attentäter von Turku fiel auch in NRW auf

23.08.2017 Düsseldorf. Einen Aufenthalt des mutmaßlichen Messer-Attentäters von Turku in Nordrhein-Westfalen hat Innenminister Herbert Reul (CDU) bestätigt. Der Mann sei Anfang 2016 in einer Flüchtlingsunterkunft in Neuss und in Kerpen wegen Körperverletzung und ein weiteres Mal wegen schwerer Körperverletzung aufgefallen, sagte Reul am Mittwoch in Düsseldorf. Darüberhinaus sei man nicht auf "besondere Vorkommnisse" gestoßen, werde seinen Fall aber erneut überprüfen.

Das Bundesinnenministerium hatte mitgeteilt, der Mann habe sich Ende 2015 bis Anfang 2016 in Deutschland aufgehalten. Der 18 Jahre alte Marokkaner habe in dieser Zeit keinen Asylantrag gestellt, sei aber erkennungsdienstlich behandelt worden. Beim Angriff in der finnischen Stadt Turku waren am Freitag zwei Frauen erstochen, sechs Frauen und zwei Männer verletzt worden. Dem Marokkaner werden Mord und Mordversuch mit terroristischer Absicht vorgeworfen. (dpa)