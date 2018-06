Interview mit dem NRW-Innenminister

BONN. NRW-Innenminister Herbert Reul äußert sich zum ersten Mal in einem Interview über das neue Polizeigesetzt. Außerdem spricht er über eine Kooperation mit der SPD und den Kölner Rizin-Fall.

Von Thomas Reisener und Christian Schwerdtfeger, 29.06.2018

Zum ersten Mal äußert sich NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in einem Interview zum neuen Polizeigesetz.

Sie wollen das schärfste Polizeigesetz einführen, dass es in NRW je gab. Haben Sie den Widerstand unterschätzt?

Herbert Reul: Der Widerstand wundert mich nicht. Wir sind von den Menschen bei uns im Land unter anderem dafür gewählt worden, dass wir die bisherige Sicherheitspolitik in NRW drehen. Das schlägt sich nun erstmals in neuen Gesetzen nieder. Dass das nicht allen gefällt, war doch klar. Und dass dann die Truppe aufsteht, die das nicht will, war ebenfalls absehbar.

Wer ist die Truppe?

Reul: Das linke Spektrum, das bei Datenschutz schon reagiert, wenn man nur das Wort in den Mund nimmt. Damit kann ich leben. Was mich nachdenklich macht, ist, wenn dann während einer Expertenanhörung im Landtag qualifizierte Leute auf Punkte hinweisen, wo ich sage: Das müssen wir uns noch einmal genauer anschauen. Das Gesetz muss ja nicht nur meinem politischen Willen entsprechen. Es sollte auch so formuliert sein, dass es dann bei Gericht – und es geht zum Verfassungsgericht – durchkommt.

War Ihr Entwurf handwerklich schlecht?

Reul: Nein, wir haben uns bei der Formulierung nämlich sehr eng an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz gehalten. Aber vielleicht ist es trotzdem verbesserungsfähig. Da gilt der alte Spruch: Das Bessere ist der Feind des Guten.

Hätte man diese Bedenken nicht schon beim Entwurf berücksichtigen müssen?

Reul: Nein. Die Punkte sind immer strittig und bleiben strittig. Das ist juristisches Hochreck, und da gibt es verschiedene Bewertungen. Nur zur Erinnerung: Es gab in der Anhörung auch hoch angesehene Professoren, die unseren Entwurf ausdrücklich gelobt haben. Politisch ist klar: Ich will Instrumente, damit Polizei früher und entschiedener handeln kann. Da ändere ich auch nichts dran.

Sie wollen mit der „drohenden Gefahr“ einen neuen Rechtsbegriff einführen, der Anlass für weitreichende Polizeibefugnisse werden soll. Verfassungsrechtler sagen, der Begriff ist viel zu schwammig…

Reul: Der erweiterte Handlungsspielraum für die Polizei bei einer drohenden terroristischen Gefahr ist verfassungsrechtlich geklärt und möglich. Jetzt sagen wir: Man muss auch bei anderen Straftaten handeln können, bevor sie passieren. So kam der Begriff der drohenden Gefahr in den Entwurf. Die Kritiker sagen: Das ist durch die bisherige Rechtsprechung nicht gedeckt. Andere Verfassungsrechtler haben hingegen keine Bedenken. Das ist eben verfassungsgerichtlich noch nicht durchgecheckt. Dabei gibt es immer ein Restrisiko. Mit der Überarbeitung des Entwurfs wollen wir dieses Risiko jetzt noch reduzieren. Da gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Wir können den Begriff der drohenden Gefahr besser definieren oder ihn an ganz konkreten Straftaten festmachen.

Oder Sie kassieren den Begriff der „drohenden Gefahr“ einfach …

Reul: … ich will aber, dass wir auch in Zukunft bei Straftaten, die nicht terroristisch sind, handlungsfähig werden. Ich lege mich da nicht fest.

Wie geht es jetzt weiter?

Reul: Wir werden uns jetzt im Ministerium in Ruhe überlegen, an welchen Stellen wir den Entwurf noch einmal modifizieren. Dabei werden wir alle Punkte kritisch betrachten, dazu gehören u.a. auch der Begriff der „drohenden Gefahr“ und die Länge des Unterbindungsgewahrsams.

Vizeministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat ja schon gesagt, dass ihm auch 14 Tage reichen …

Reul: Der Kollege Stamp hat die 30 Tage gefordert. Dafür hatte er auch sehr gute Argumente. Deshalb räumen wir das auch nicht sofort. Vielleicht auch nie. Es gibt auch die Möglichkeit, mit kürzeren Fristen zu arbeiten, die man dann aber verlängern kann. Das ist weniger eine juristische Frage als mehr eine politische. Lohnt sich das Festhalten an den 30 Tagen oder ist eine andere Frist möglich im Rahmen eines größeren Kompromisses.

Aber jetzt mal im Ernst. Sie können doch nicht jemanden, der noch gar nicht überführt ist, 30 Tage in den Knast stecken, nur weil von ihm vielleicht eine Gefahr ausgeht.

Reul: Die 30 Tage sind das absolute Maximum. Außerdem muss immer ein unabhängiger Richter zustimmen. Aber lassen Sie uns mal abwarten. Schauen Sie sich den Kölner Rizin-Fall an: Wollen Sie in so einer Lage tatenlos zusehen?

Mahnt die deutsche Geschichte nicht zu mehr Sensibilität?

Reul: Dass wir in Deutschland besonders beim Datenschutz und bei den Bürgerrechten sehr sensibel sein müssen, gilt generell. Dass wir da anders mit umgehen, als beispielsweise die Amerikaner, hat mit unserer Geschichte zu tun, sowohl mit dem Nationalsozialismus wie auch mit der Stasi in der DDR. Das ist auch gut so. Aber wenn wir nichts machen, können wir bestimmte Straftaten nicht verhindern und nicht aufklären. Das haben mir auch Amtskollegen aus dem Ausland gesagt und konkrete Beispiele genannt. Irgendwann habe ich mir gesagt: Herbert, Du kannst nicht mehr weiterträumen. Wir brauchen ein zeitgemäßes Update unseres Polizeigesetzes.

Wie knapp sind wir in Köln an einem verheerenden Attentat vorbeigekommen?

Reul: Das war wirklich sehr knapp. Der Mann war fertig mit seinen Vorbereitungen. Und er hätte relativ schnell einen Anschlag verüben können. Es hätte der größte Anschlag in Europa werden können, im schlimmsten Fall mit Tausenden Todesopfern.

Sollte der Anschlag auch in Köln stattfinden?

Reul: Dazu habe ich noch keine Informationen.

Hatten Sie den Tunesier auf dem Radar?

Reul: Ja, aber begrenzt. Er war polizeibekannt als sogenannter „Prüffall Islamismus“. Er war u.a. wegen häuslicher Gewalt aufgefallen und wurde deshalb überprüft. Aber es bestand kein weiterer Verdacht gegen ihn. Terroristen waren vorher in der Regel Kleinkriminelle. Es gibt häufig Vorgeschichten. Und bei ihm war es eben die häusliche Gewalt.