Religionsunterricht: Kirchen vereinbaren Kooperation

01.09.2017 Düsseldorf. Katholische und evangelische Kinder können ab dem Schuljahr 2018/2019 einen gemeinsamen Religionsunterricht besuchen. Darauf haben sich die drei evangelischen Landeskirchen und die katholischen Bistümer mit Ausnahme des Erzbistums Köln geeinigt. In einer gemeinsamen Presseklärung informierten die Evangelische Kirche von Westfalen, die Evangelische Kirche im Rheinland, die Lippische Landeskirche sowie die Bistümer Münster, Essen, Paderborn und Aachen am Freitag über die Vereinbarung. "Mit der Zusammenarbeit stellen sich die beiden großen Kirchen auf die veränderte Schullandschaft ein, denn die Zahl christlicher Schülerinnen und Schüler ist rückläufig", heißt es in der Mitteilung.

Das Erzbistum Köln beteiligt sich nicht und will die Ergebnisse des konfessionell-kooperativen Religionsunterrichtes erst abwarten. "Im Erzbistum Köln ist weiterhin mehr als jeder dritte Schüler katholisch, so dass im Unterschied zu anderen Gebieten kein Handlungsdruck besteht, alternative Modelle zu entwickeln", heißt es in einer Stellungnahme aus Köln. (dpa)