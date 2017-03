Rekordverdächtige Bewerberliste zur NRW-Wahl

28.03.2017 Düsseldorf. 35 Parteien und Wählgemeinschaften wollen zur nordrhein-westfälischen Landtagswahl am 14. Mai zugelassen werden. Seit Einführung der Zweitstimme bei NRW-Landtagswahlen 2010 sei das ein neuer Höchstwert, teilte der Landeswahlleiter am Dienstag in Düsseldorf mit.

Neben den bekannten Parteien aus dem bürgerlichen Spektrum haben mehrere rechtsextremistische Parteien Listen eingereicht, aber auch eine marxistische Partei. Antreten wollen daneben unter anderem: die "Tierschutzpartei", "Die Violetten - für spirituelle Politik", die Parteilosen, "Schöner Leben" und die "V-Partei³ - für Veränderung, Vegetarier und Veganer". Der Landeswahlausschuss entscheidet am 4. April über die endgültige Zulassung der Landeslisten zur Wahl. (dpa)