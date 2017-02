Parteien in NRW

Essen. Die Landeswahlversammlung macht Martin Renner zum Spitzenkandidaten der AfD für die Bundestagswahl. Damit ist nun ein Mann Spitzenkandidat, der sich am äußersten rechten Rand der AfD bewegt.

Von Matthias Korfmann, 26.02.2017

Ausgerechnet Martin Renner, dürfte AfD-Landeschef Marcus Pretzell gedacht haben, als die Delegierten den 62-Jährigen auf Platz 1 der Landesliste für die Bundestagswahl wählten. Das Ergebnis war zwar „sauknapp“, wie Renner es formulierte, aber es war gültig. Damit ist nun ein Mann Spitzenkandidat, der zu den ärgsten Widersachern von Pretzell zählt und der sich am äußersten rechten Rand der AfD bewegt.

Noch vor vier Wochen, beim Parteitag in Oberhausen, hatte Pretzell versucht, seinen Co-Parteivorsitzenden aus dem Landesvorstand wählen zu lassen. Der Versuch, den Konkurrenten loszuwerden, scheiterte, weil die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustandekam.

Die Konkurrenten wollten damals nicht mal gemeinsam vor die Presse treten. Und nun ist Renner sogar erster auf der Bundestagsliste der NRW-AfD und womöglich auch ein Problem für Frauke Petry, die Bundesvorsitzende der AfD und Ehefrau von Marcus Pretzell. Denn der Rechtsaußen Renner steht politisch in der Nähe des umstrittenen Thüringer Parteichefs und Petry-Gegners Björn Höcke. Der hatte zuletzt abfällig über das Holocaust-Mahnmal in Berlin gesprochen.

Martin Renner, der in Haan wohnt und fünf Jahre in der CDU war, kokettiert damit, sich mal fürs Priesteramt interessiert zu haben. Den Tonfall eines Priesters hat er beibehalten, seine Botschaften sind aber andere: Er tritt wie ein deutschnationaler Prediger auf. Bisher hieß es, das Renner-Lager mache höchstens 40 Prozent der Landespartei aus. Aber am Wochenende lag er in der Stichwahl um Platz 1 zwölf Stimmen vor dem Kandidaten des Pretzell-Lagers, Kay Gottschalk, und eine über den erforderlichen 178 Stimmen.

Damit wächst der Einfluss eines Mannes, der sagt, die AfD müsse „systemgenetisch eine rechte Partei sein“. Bürger wähnt er als „Systemsklaven“, er spricht gern von einer angeblichen „Selbstzerstörung unserer Kultur“. Der Staat leide unter „sozialistischer Versiffung und Barbarei“. Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist für Renner ein „Schuld-Kult“ und „Hyper-Moralisierung“. Zwischen Islam und Islamismus macht er keinen Unterschied.

Nach der Wahl stellten sich Pretzell und Renner im Gegensatz zum Parteitag in Oberhausen doch gemeinsam den Fragen von Journalisten. „Das war ein Gefecht damals“, sagte Renner. Auf Platz zwei der Liste wurde Jochen Haug aus Köln gewählt. Platz drei ging an Harald Weyel aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis.

In Essen demonstrierten mehrere Hundert Bürger friedlich gegen die AfD. An dem vom Aktionsbündnis „Essen stellt sich quer“ organisierten Protest beteiligten sich viele Parteien und Verbände, darunter die SPD, der DGB, Verdi, Grüne, Linke, Jusos und der Bund der Katholischen Jugend.