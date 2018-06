Rechtsextremisten greifen jungen Mann jüdischen Glaubens an

25.06.2018 Dortmund. Rechtsextremisten haben in Dortmund einen 26-jährigen Mann jüdischen Glaubens angegriffen. Der Dortmunder ist nach Polizeiangaben am Sonntag in der Mittagszeit von drei polizeibekannten Männern beleidigt und beschimpft worden. Einen Faustschlag in Richtung Kopf konnte das Opfer abwehren. Nach ersten Ermittlungsergebnissen handelt es sich bei den Tätern um zwei Dortmunder (23 und 30) sowie einen Mann aus Schwelm (21).

Am Sonntagabend traf er erneut auf den 21-jährigen Schwelmer, der mit einem unbekannten vierten Täter unterwegs war. Die beiden zeigten nach Polizeiangaben den verbotenen Hitlergruß. Anschließend bedrohten und beleidigten sie den 26-Jährigen erneut. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen des Vorfalls. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Opfer kannten. (dpa)