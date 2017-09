Rechnungshüter mahnen zu Sparsamkeit trotz Rekordeinnahmen

12.09.2017 Düsseldorf. Angesichts von Rekordeinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen haben die Rechnungshüter die schwarz-gelbe Regierung zur Sparsamkeit ermahnt. Es gebe die "einmalige Chance", in die Infrastruktur zu investieren und gleichzeitig den Schuldenabbau anzugehen, sagte die Präsidentin des Rechnungshofs, Brigitte Mandt, am Dienstag in Düsseldorf. Dafür müsse aber der Landeshaushalt "strukturell konsolidiert" werden und für die ab 2020 geltende Schuldenbremse dringend ein Regelwerk her.

Die Zahl der Stellen sei dagegen um über 3500 gestiegen. Dies verursache langfristige Mehrkosten, die durch eine schlankere, digitale Verwaltung wettgemacht werden sollten. Zum ersten Mal seit über 40 Jahren sei es gelungen, Landesschulden zu tilgen. Die Tilgung von 200 Millionen Euro sei bei 143,7 Milliarden Euro Schulden allerdings ein "Tropfen auf den heißen Stein". (dpa)